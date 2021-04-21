Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'i ziyaret etti - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'e ziyarette bulundu.

Akgün, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Keşir'e ilçede dokunan el peşkirlerden hediye ettiğini belirtti.

Ayşe Keşir'in ilçedeki el sanatlarının gelişmesi için destek sunacağını söylediğini aktaran Akgün, Keşir'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.