Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den Rektör Beydemir'e ziyaret - Son Dakika

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den Rektör Beydemir'e ziyaret

18.12.2020 11:28
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den Rektör Beydemir'e ziyaret, System.String[]

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ile Mihalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Cırık, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette üniversite ile bu iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Üniversite ile İl Milli Eğitim ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri arasında yapılabilecek müşterek çalışmalar değerlendirildi. - BİLECİK

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den Rektör Beydemir'e ziyaret
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den Rektör Beydemir'e ziyaret
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den Rektör Beydemir'e ziyaret
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den Rektör Beydemir'e ziyaret

Zeynep Akgün, Mihalgazi, Bilecik, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den Rektör Beydemir'e ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor Meclis'e damga vuran "Kabak tatlısı" tartışması! İlginç diyalog tutanaklara geçti Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor         
10:53
Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı         
10:42
Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek         
10:36
Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü         
09:39
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil         
09:20
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 11:38:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den Rektör Beydemir'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei