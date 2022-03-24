Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, sebze ve meyve satışı yaptı - Son Dakika
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Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, sebze ve meyve satışı yaptı

24.03.2022 13:17
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, sebze ve meyve satışı yaptı

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, belediyenin kurduğu işletmede vatandaşlara sebze ve meyve satışı yaptı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, belediyenin kurduğu işletmede vatandaşlara sebze ve meyve satışı yaptı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, yaptığı açıklamada, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını bildirdi.

Belediye olarak satış işletmesini hayata geçirdiklerini anımsatan Akgün, "Ürünleri kar amacı gütmeden alış fiyatına vatandaşlarımıza doğrudan ulaştırıyoruz. Satış noktamızdan alışveriş yapan vatandaşlarımı fiyatlar uygun olduğu için memnun kalıyor ve yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

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Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, sebze ve meyve satışı yaptı - Son Dakika
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