Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'ten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir'e ziyaret - Son Dakika

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Rektör Beydemir'i ziyaretinde Mihalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Cırık da eşlik etti.

Gerçekleşen ziyarette üniversiteyle yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.