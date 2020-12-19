Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'ten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir'e ziyaret - Son Dakika

Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'ten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir'e ziyaret
19.12.2020 18:31
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret ettiMihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Rektör Beydemir'i ziyaretinde Mihalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Cırık da eşlik etti.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Rektör Beydemir'i ziyaretinde Mihalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Cırık da eşlik etti.
Gerçekleşen ziyarette üniversiteyle yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.
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