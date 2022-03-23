Mihalgazi Belediyesi üreticilere Trabzon hurması ve zeytin fidanı dağıtacak - Son Dakika
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Mihalgazi Belediyesi üreticilere Trabzon hurması ve zeytin fidanı dağıtacak

23.03.2022 10:16
Mihalgazi Belediyesi üreticilere Trabzon hurması ve zeytin fidanı dağıtacak

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye, kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla bu yıl dağıtacağı Trabzon hurması ve zeytin fidanları için ön talep topladı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye, kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla bu yıl dağıtacağı Trabzon hurması ve zeytin fidanları için ön talep topladı.

???????Mihalgazi Belediye başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve üreticilerin topraktan elde ettikleri kazancın artması için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, ilçede meyveciliği geliştirmek için dev bir hamleye daha imza attıklarını kaydetti.

Daha önceki yıllarda da çiftçilere zeytin, Trabzon hurması ve erik fidanı dağıttıklarını hatırlatan Akgün, şöyle konuştu:

"Bu yıl da fidan yazımı için belediyemiz önünde kurulan standımız halkımız tarafından yoğun ilgi gördü. Fidan desteğinden yararlanmak için tarım arazisi Mihalgazi ilçesi sınırları içinde bulunma şartı gerekiyor. Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere desteğimiz artarak devam edecek. 14 bin meyve fidanını ücretsiz olarak üreticimize dağıtacağız. Mihalgazi'nin meyvecilikte de daha fazla söz sahibi olması ve sera olmayan üretim alanlarının adeta meyve bahçesine dönmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Eskişehir, Trabzon, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mihalgazi Belediyesi üreticilere Trabzon hurması ve zeytin fidanı dağıtacak - Son Dakika


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