Mihalgazi Belediyesin virüse karşı mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mihalgazi Belediyesin virüse karşı mücadeleye devam ediyor - Son Dakika

Mihalgazi Belediyesin virüse karşı mücadeleye devam ediyor

6 saat önce

Mihalgazi Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı tedbirlerini artırarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerine aralıksız devam ediyor.

Mihalgazi Belediyesin virüse karşı mücadeleye devam ediyor, System.String[]

Mihalgazi Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı tedbirlerini artırarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerine aralıksız devam ediyor.


Belediye ekipleri, ilçede halkın yoğun olarak kullandığı alanlar, umuma açık lavabolar, duraklar, bina girişleri, caddeler ve kurumlar olmak üzere tüm ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıyor.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirerek, "Koronavirüs salgınına karşı ilçemizde halkımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam etmekte ve tehlike geçene kadar devam edecek." dedi.

İlçe halkını koronavirüs tehdidine karşı duyarlı olmaya çağıran Güneş, vatandaşlara "gerekmedikçe dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

Koronavirüs, Mihalgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:08 Kaynak: AA

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