Mihalgazi Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Mihalgazi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında kadrolu işçiler için 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Mihalgazi Belediyesi Hizmet Binası'nda geçekleşen toplu iş sözleşmesinde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, belediye işçilerinin yüzünü güldüren ve destek olan İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e teşekkür etti.

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ise imzalanan toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.