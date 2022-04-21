Mihalgazi Belediyesinden atık pil kutusu dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi

Mihalgazi Belediyesinden atık pil kutusu dağıtımı

21.04.2022 10:21
Mihalgazi Belediyesinden atık pil kutusu dağıtımı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediyesi tarafından atık pillerin ayrı toplanması için atık pil toplama kutuları dağıtılmaya başlandı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediyesi tarafından atık pillerin ayrı toplanması için atık pil toplama kutuları dağıtılmaya başlandı.

Mihalgazi Belediyesi, "sıfır atık" bilincinin yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla ilçedeki okullara ve resmi kurumlara atık pil kutusu dağıttı.

Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için sıfır atık sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Geri dönüşümde başlattığımız çalışmalara devam ediyoruz. Sadece atık pil değil geri dönüşüme kazandırılabilecek maddeler de değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mihalgazi Belediyesinden atık pil kutusu dağıtımı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol'ün düştüğünü resmen açıkladı: Ele geçirdik!
10:21 Sosyal medya kullanıcısı 'Cumhur Frankfurt' TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan özür diledi
10:19 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ artık bıyıklı
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:27:54. #1.13#
SON DAKİKA: Mihalgazi Belediyesinden atık pil kutusu dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement