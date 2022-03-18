Mihalgazi Belediyesinin sebze ve meyve satış işletmesi faaliyete başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mihalgazi Belediyesinin sebze ve meyve satış işletmesi faaliyete başladı

18.03.2022 10:50
Mihalgazi Belediyesinin sebze ve meyve satış işletmesi faaliyete başladı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediyenin kurduğu işletme, sebze ve meyve satışına başladı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediyenin kurduğu işletme, sebze ve meyve satışına başladı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, vatandaşa daha iyi hizmet etmek için gayret sarf ettiklerini bildirdi.

Satış işletmesini hayata geçirdiklerini belirten Akgün, şu bilgileri paylaştı:

"Satışını yaptığımız marul, karnabahar, ıspanak, maydanoz, roka ve lahanayı Mihalgazili üreticilerden, diğer ürünleri de halden aracısız alıyoruz. Ürünleri kar amacı gütmeden vatandaşlarımıza doğrudan ulaştırmayı hedefliyoruz. Satış noktamızda 25 çeşit sebze ve meyve satışı yapılıyor."

Alışveriş yapan vatandaşlardan Rıza Tek ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mihalgazi Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.???????

YORUMLAR
500
'Ekonomik bağlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri' konulu söyleşi 'Ekonomik bağlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri' konulu söyleşi En büyük hayalini 39 yıl sonra gerçekleştirdi En büyük hayalini 39 yıl sonra gerçekleştirdi

Eskişehir, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mihalgazi Belediyesinin sebze ve meyve satış işletmesi faaliyete başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
10:02 ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim
09:54 Savaş, Ukrayna'nın ''güvenli kenti'' Lviv'e de sıçradı! Füze saldırıları ve patlama sesleri duyuluyor
09:46 Tunceli'de komünist başkana protesto: Çöp tesisi için ağaç kesilecek diye belediyenin önünde eylem yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 10:56:23. #1.13#
SON DAKİKA: Mihalgazi Belediyesinin sebze ve meyve satış işletmesi faaliyete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement