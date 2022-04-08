Mihalgazi'de çiftçilere 10 bin zeytin fidanı verildi - Son Dakika
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Mihalgazi'de çiftçilere 10 bin zeytin fidanı verildi

08.04.2022 09:36
Mihalgazi'de çiftçilere 10 bin zeytin fidanı verildi

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye tarafından üreticilere 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye tarafından üreticilere 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

Belediye önünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, kırsal kalkınma projeleri ile çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Mihalgazi ilçesinin ikliminin zeytin yetiştiriciliğine uygun olduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Zeytinciliği geliştirmek ve tarımsal üretime destek olmak amacıyla çiftçilere zeytin fidanı dağıttık. İlk etapta 10 bin zeytin fidanı çiftçilere verildi. Tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve üreticilerin topraktan elde ettikleri kazancın artması için önemli çalışmalar yapıyoruz. İlçede meyveciliği geliştirmek için dev bir hamleye daha imza attık. Mihalgazi'nin meyvecilikte de daha fazla söz sahibi olması, üretim alanlarının adeta meyve bahçesine dönmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böylece ilçede gelecekte zeytin üretimi artacak. Ekonomik açıdan büyük destek sağlanacak. Her zaman tarımın ve çiftçinin yanındayız. Desteklerimiz devam edecek."???????

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Eskişehir, Mihalgazi, Zeytin, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mihalgazi'de çiftçilere 10 bin zeytin fidanı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mihalgazi'de çiftçilere 10 bin zeytin fidanı verildi - Son Dakika
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