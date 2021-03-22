Mihalgazi'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarıılıca Mahallesi'nde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen U.Ç. ile E.E'yi yakaladı.

Ekipler, define aramada kullanılan 2 dedektör, 2 altın arama çubuğu ile kazı ekipmanları ele geçirdi.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.