Mihalgazi'de Korona denetimi - Son Dakika

Mihalgazi'de Korona denetimi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı uyulması gereken maske ve sosyal mesafe kurallarını vatandaşların yerine getirip getirmediği kontrolü Mihalgazi ilçesinde de denetlendi.

Mihalgazi'de Korona denetimi, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı uyulması gereken maske ve sosyal mesafe kurallarını vatandaşların yerine getirip getirmediği kontrolü Mihalgazi ilçesinde de denetlendi.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için İlçe Kaymakamı Şahin Arsal'ın da katılımı ile pazar, market, kahvehane gibi insanların kalabalıkça bulunduğu yerlere sıkı denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Arsal'ın başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, polis ve jandarma gibi genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler, "Sağlık için hepimiz için" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde ilçe merkezleri ve mahallelerde genel denetleme yapıldı. Denetim sırasında ekip, vatandaşlara Covid-19 hakkında alınması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Şahin Arsal, Mihalgazi, Pazar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mihalgazi'de Korona denetimi - Son Dakika

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