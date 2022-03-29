Mihalgazi'de Koruyucu Aile Programı Tanıtım Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Mihalgazi'de Koruyucu Aile Programı Tanıtım Toplantısı yapıldı

29.03.2022 09:14
Mihalgazi'de Koruyucu Aile Programı Tanıtım Toplantısı yapıldı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Gönül Elçileri Projesi kapsamında Koruyucu Aile Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Gönül Elçileri Projesi kapsamında Koruyucu Aile Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Mihalgazi İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Hacıoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy katılımcılara hitap etti.

Koruyucu aile hizmetleri modeline ilişkin mevzuat ve işleyişi hakkında bilgilerin verildiği toplantıya, Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arsal, Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Müftüsü Bekir Gerek'in eşi Hatice Gerek ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

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Gönül Elçileri, Koruyucu Aile, Eskişehir, Mihalgazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mihalgazi'de Koruyucu Aile Programı Tanıtım Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mihalgazi'de Koruyucu Aile Programı Tanıtım Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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