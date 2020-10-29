Mihalgazi'de kuru soğan dikimi başladı - Son Dakika

Türkiye'nin en çok soğan ihtiyacını karşılayan bölgeler arasında yer alan Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kuru soğan dikimleri başladı.

Her yıl olduğu gibi taze soğan üretimi için Türkiye'nin başka illerden getirilen kuru soğanlar bu yıl da ilçeye gelmeye başladı. Sezon başından beri getirilen soğanlar arasında en çok Bursa- Karacabey bölgesinden gelen soğanlar bölgedekiler tarafından rağbet görülürken, çiftçiler kuru soğan dikiminde sabahtan akşama kadar ter döküyor. Amasya ve Tekirdağ bölgesinden gelen kuru soğanlar da üreticiler tarafından tercih edilirken, önümüzdeki yıl veremin iyi olacağını ümit ediliyor. - ESKİŞEHİR