Mihalgazi'de maske üretimine başlandı - Son Dakika

Mihalgazi'de maske üretimine başlandı
6 saat önce
Mihalgazi Kaymakamlığı, Mihalgazi Belediyesi ve Mihalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle maske üretimine başlandı.
Mihalgazi Kaymakamlığı, Mihalgazi Belediyesi ve Mihalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle maske üretimine başlandı.
Mihalgazi Halk Eğitim Merkezi dikiş atölyesinde başlatılan çalışma ile ilçedeki tüm kamu kurumu çalışanlarının kullanmasına yönelik maske üretimi gerçekleştiriliyor.
Maskelerin ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara dağıtımının önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:44 Kaynak: AA
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