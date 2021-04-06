Mihalgazi'de şiddetli rüzgardan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapılıyor - Son Dakika

Mihalgazi'de şiddetli rüzgardan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapılıyor

Mihalgazi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Mihalgazi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı. Rüzgar nedeniyle hasar oluşan seralarda Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 grup halinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Mihalgazi ilçe merkezi ve mahallelerinde roka, tere, maydanoz ve taze soğan gibi ürünler yetiştiren yaklaşık 100 çiftçinin serasının hasar gördüğü öğrenildi.

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı

240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?