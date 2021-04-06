Mihalgazi'de şiddetli rüzgardan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapılıyor - Son Dakika

Mihalgazi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.
Rüzgar nedeniyle hasar oluşan seralarda Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 grup halinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.
Mihalgazi ilçe merkezi ve mahallelerinde roka, tere, maydanoz ve taze soğan gibi ürünler yetiştiren yaklaşık 100 çiftçinin serasının hasar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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