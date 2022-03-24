Mihalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Rıza Tek getirildi - Son Dakika

Mihalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Rıza Tek güven tazeledi.

Mihalgazi Hal Kıraathanesi'nde tek listeyle gidilen genel kurulda Tek, göreve yeniden seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Niyazi Kaptan, Şaban Çoban, Mehmet Kütük, Şenol Kahveci, Sami Ünal ve Mustafa Şen getirildi.

Genel kurul sonunda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e, Kovid-19 salgını döneminde esnafa verdiği destekten plaket takdim edildi.

Mihalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Rıza Tek, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'in de katıldığı genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkürlerini sundu.