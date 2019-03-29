Mihalgazi Esnafına Türk Bayrağı Dağıtıldı
1 saat önce
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, esnafa Türk bayrağı dağıttı.
Mihalgazi
Belediye Başkanı Zeynep Akgün
, esnafa Türk bayrağı dağıttı.
Akgün, ilçede kurulan pazara gelen esnaf ile ilçedeki iş yerlerine Türk bayrağı verdi. İlçe ve pazarcı esnafına Türk bayrağı dağıtımında Akgün'e, Mihalgazi Belediye Meclisi üyeleri ve AK Parti
İlçe Başkanı Ali Akkar eşlik etti.
Belediye Başkanı Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın iş yerlerini Türk bayrağıyla donatması ve ay yıldızlı bayrağın ilçenin her yerinde dalgalanması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:15 Kaynak: AA
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