Son Dakika Haberleri: Mihalgazi Esnafına Türk Bayrağı Dağıtıldı

Mihalgazi Esnafına Türk Bayrağı Dağıtıldı

1 saat önce

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Mihalgazi Esnafına Türk Bayrağı Dağıtıldı, System.String[]
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Akgün, ilçede kurulan pazara gelen esnaf ile ilçedeki iş yerlerine Türk bayrağı verdi. İlçe ve pazarcı esnafına Türk bayrağı dağıtımında Akgün'e, Mihalgazi Belediye Meclisi üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Akkar eşlik etti.

Belediye Başkanı Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın iş yerlerini Türk bayrağıyla donatması ve ay yıldızlı bayrağın ilçenin her yerinde dalgalanması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:15 Kaynak: AA

Zeynep Akgün, Mihalgazi, Güncel
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