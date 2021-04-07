Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün, rüzgardan zarar gören seraları inceledi - Son Dakika

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün, rüzgardan zarar gören seraları inceledi
07.04.2021 10:05
Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Mihalgazi ilçesinde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören seralarda incelemede bulundu.
Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Mihalgazi ilçesinde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören seralarda incelemede bulundu.
İncelemenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Akgün, şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede 100'e yakın üreticinin seralarında hasar oluştuğunu belirterek, Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin hasar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına başladığını kaydetti.
Akgün, seraları hasar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
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