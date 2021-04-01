Mihalgazi ilçesinde doğal gaz çalışmaları temmuz ayında başlayacak - Son Dakika

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk'ü makamında kabul etti.
Akgün, kabulünde yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılacak doğal gaz ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mihalgazi'yi doğal gazla tanıştıracaklarını ifade eden Akgün, "Doğal gazın ilçeme kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'a ilçem adına teşekkür ederim." dedi.
Cantürk ise ilçede temmuz ayında başlayacak doğal gaz çalışmaları ve yapılacak doğal gaz depolama tesisinin yer tespitinin yapıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
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