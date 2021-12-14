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Mihalgazi ilçesinde erik ağacı çiçek açtı - Son Dakika

Mihalgazi ilçesinde erik ağacı çiçek açtı

14.12.2021 09:25
Mihalgazi ilçesinde erik ağacı çiçek açtı

Mihalgazi ilçesinde, aralık ayında çiçek açan erik ağacı görenleri adeta şaşırtıyor.

Mihalgazi ilçesinde, aralık ayında çiçek açan erik ağacı görenleri adeta şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Karaoğlan Mahallesinde seracılık yapan Mehmet Ulusal, ürün toplamak için bahçesine gittiğinde erik ağacının çiçek açtığını gördü.

Ulusal, AA muhabirine, erik ağacının aralık ayında çiçek açmasında dolayı şaşkınlığını dile getirerek, erik ağacının bu yıl yaz döneminde meyve verdikten sonra yapraklarını döktüğünü belirtti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ağacın kış mevsiminde çiçek açtığını anlatan Ulusal, söz konusu olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Mihalgazi ilçesinde erik ağacı çiçek açtı
Mihalgazi ilçesinde erik ağacı çiçek açtı

Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mihalgazi ilçesinde erik ağacı çiçek açtı - Son Dakika


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