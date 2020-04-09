Mihalgazi ilçesinde esnaf ve vatandaşa maske ile eldiven dağıtıldı - Son Dakika

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Mihalgazi ilçesinde esnaf ve vatandaşa maske ile eldiven dağıtıldı
6 saat önce
Mihalgazi İlçe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşa maske ile eldiven dağıttı.
Mihalgazi İlçe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşa maske ile eldiven dağıttı.
İlçe merkezinde kurulan pazar yerinde esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara, belediye ekipleri tarafından ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.
Esnaf ve vatandaşlar, anons sistemiyle maske takmaları konusunda uyarıldı. Belediye ekipleri de vatandaşları koronavirüs salgınına karşı duyarlı olmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:56 Kaynak: AA
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