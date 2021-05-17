Mihalgazi ilçesinde Gençlik Haftası töreni - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında tören yapıldı.

Mihalgazi Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şair Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinin okumasıyla sona eren törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazmiye Erdem ile genç gönüllüler katıldı.