Mihalgazi ilçesinde nar hasadı başladı - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesindeki nar bahçelerindeki hasat hareketliliği yaşanıyor.

İlçedeki tarımda önemli bir yer tutan narın hasadına başlanırken, tarlada kalitesine göre kilogramı 2,5 ila 3,5 liradan alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.

Nar üreticisi Ali Köy, yaptığı açıklamada, fiyatların iyi olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Ağaçlardaki narın birer birer toplandığını ifade eden Köy, şöyle konuştu:

"Oldukça zahmetli bir iş. Toplanan ürünleri Eskişehir pazarlarına ve İstanbul haline gönderiyoruz. Mihalgazi'de Orta Sakarya Vadisi'nde yer alması ve mikroklima özelliği dolayısıyla tatlı nar üretimi yapılıyor. Devedişi cinsi nar yetiştiriyoruz. Geçen yıllara oranla nar fiyatlarından memnunuz. Şu anda narın kilosu tarlada kalitesine göre 2,5 ila 3,5 lira arasında satılıyor. Ayrıca 'fabrikalık' diye nitelendirilen pazarda satışı olmayan küçük narların alış fiyatı 1,5 ila 2 lira arasında alıcı buluyor."