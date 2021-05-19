Mihalgazi ilçesinde örtü altında üretilen salatalıklar İstanbul'a gönderiliyor

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde örtü altında üretilen salatalıklar İstanbul pazarlarında yerini almaya başladı.

Mikro klima özelliğinden dolayı örtü altı tarım yapılan ilçede domates, salatalık, patlıcan, biber, roka, tere, maydanoz başta olmak üzere çeşitli sebzeler üretiliyor.

İlçede örtü altı tarımla uğraşan Emri Emirler, yaptığı açıklamada, bu yıl seralarının bir bölümüne diktiği salatalık fidelerinden ürün almaya başladığını söyledi.

Yaklaşık 2 dönüm serasına 3 bin salatalık fidesi diktiğini belirten Emirler, "1 ayda ürünleri toplamaya başladım. Salatalık fidesi toprağa dikiminden son aşamasına kadar sürekli bakım istiyor. Ürün alıncaya kadar serada iplerle askıya alınarak bağlanması, bakımı gibi birçok aşamadan geçiyor. Yetişen ürünlerin günaşırı toplanması gerekiyor. Toplanan salatalıkları Eskişehir ve İstanbul'daki hallere gönderiyoruz." dedi.