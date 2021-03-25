Mihalgazi ilçesinde seralardaki domatesler, soğuk havadan elyaf örtüyle korunuyor - Son Dakika

Mihalgazi ilçesindeki seralarda bulunan domates fidelerinin üzeri soğuk havadan zarar görmemesi için beyaz elyaf örtüyle korunuyor.

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