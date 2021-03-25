Mihalgazi ilçesinde seralardaki domatesler, soğuk havadan elyaf örtüyle korunuyor - Son Dakika

Mihalgazi ilçesinde seralardaki domatesler, soğuk havadan elyaf örtüyle korunuyor
25.03.2021 09:09
Mihalgazi ilçesindeki seralarda bulunan domates fidelerinin üzeri soğuk havadan zarar görmemesi için beyaz elyaf örtüyle korunuyor.
Mihalgazi ilçesindeki seralarda bulunan domates fidelerinin üzeri soğuk havadan zarar görmemesi için beyaz elyaf örtüyle korunuyor.
İlçede seracılıkla uğraşan çiftçiler, geceleri sıcaklığın sıfırın altına düşmesi nedeniyle don olaylarına karşı seralara dikilen domates fideleri üzerine beyaz elyaf örtü kapatılıyor.
Domates fidelerinin geceleri soğuyan hava nedeniyle donmasından korktuklarını belirten çiftçiler, beyaz elyaf örtünün domates fidelerini don olaylarından koruduğunu bildirdi.
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