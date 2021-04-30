Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle polis, denetim gerçekleştirdi.
Mihalgazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kontrol noktasında geçen araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.
Belediyenin anons sisteminden de vatandaşlara Ramazan Bayramı sonuna kadar uygulanacak tam kapanma kurallarına uymaları yönünde bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mihalgazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı - Son Dakika