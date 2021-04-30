Mihalgazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı - Son Dakika

Belediyenin anons sisteminden de vatandaşlara Ramazan Bayramı sonuna kadar uygulanacak tam kapanma kurallarına uymaları yönünde bilgilendirme yapıldı.

Mihalgazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kontrol noktasında geçen araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var