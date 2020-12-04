Mihalgazi ilçesine doğal gaz getiriliyor - Son Dakika

Mihalgazi ilçesine doğal gaz getiriliyor
04.12.2020 13:53
Mihalgazi Belediye İlçe Başkanı Zeynep Güneş, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaretinde ilçeye doğal gazın kazandırılması için ilk müjdeyi aldı.
Mihalgazi Belediye İlçe Başkanı Zeynep Güneş, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaretinde ilçeye doğal gazın kazandırılması için ilk müjdeyi aldı.
EPDK Başkanı Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Güneş, yaptığı açıklamada, görüşmelerinde ilçeyi doğal gaz ile tanıştırma müjdesi aldıklarını bildirdi.
Doğal gaz için gerekli çalışmalara başladıklarını ifade eden Güneş, "Aralık ayı belediye meclis toplantısında ilk gündem maddesi olarak ilçeye doğal gaz getirilmesiyle ilgili meclis kararını aldık. Bundan sonraki süreçte gerekli protokollerin düzenlenmesi ve en kısa sürede ilçemizde faaliyet göstermesi yönünde çalışmaları hızlandıracağız. Doğal gaz, şimdiden ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.
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