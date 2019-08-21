Son Dakika Haberleri: "Mihalgazi Panayırı" 12 Eylül'de başlayacak
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"Mihalgazi Panayırı" 12 Eylül'de başlayacak

1 saat önce

Mihalgazi ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayır, 12 Eylül'de başlayacak.

Mihalgazi ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayır, 12 Eylül'de başlayacak.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, panayıra Türkiye'nin dört bir yanından esnaf ve ziyaretçilerin katıldığını söyledi.
Bu yıl 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek panayır için lunapark kurulacağını belirten Akgün, şöyle konuştu:
"Misafirlerimiz hem eğlenecek hem alışveriş yapacak. İlçemize gelen esnafımızı panayır boyunca misafir edeceğiz. Esnaf, Atatürk Caddesi'ne stant kurup ürünlerini satabilecek. Her yıl panayırımıza olan ilgi daha da artıyor. Böylelikle hem esnafımız hem de misafirlerimiz ilçeden memnun ayrılıyor. Panayırımıza herkesi davet ediyoruz."
Zeynep Akgün, Mihalgazi, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:48 Kaynak: AA
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