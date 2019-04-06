Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum Göreve Başladı
59 dakika önce
Eskişehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Mihalıççık İlçe Belediye Başkanı seçilen DSP'li Haydar Çorum, görevine başladı.
Eskişehir
'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Mihalıççık
İlçe Belediye Başkanı seçilen DSP'li Haydar Çorum
, görevine başladı.
Eski başkan İsmail Uysal
'dan görevi devralan Çorum, makamında yaptığı konuşmada, kimseyi ötekileştirmeden örnek bir belediye haline geleceklerini kaydetti.
Yunus Emre'nin anlayışıyla ilçeyi yöneteceğini ifade eden Çorum, "Kardeşçe birlikte büyüyeceğiz. Kimsenin hakkını yemeden, yedirmeden bugünün heyecanıyla 5 yıl çalışacağız." diye konuştu.
Çorum, kendisinden önce görev yapan belediye başkanlarına teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:52 Kaynak: AA
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