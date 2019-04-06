Son Dakika Haberleri: Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum Göreve Başladı

Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum Göreve Başladı

59 dakika önce

Eskişehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Mihalıççık İlçe Belediye Başkanı seçilen DSP'li Haydar Çorum, görevine başladı.

Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum Göreve Başladı, System.String[]
Eskişehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Mihalıççık İlçe Belediye Başkanı seçilen DSP'li Haydar Çorum, görevine başladı.

Eski başkan İsmail Uysal'dan görevi devralan Çorum, makamında yaptığı konuşmada, kimseyi ötekileştirmeden örnek bir belediye haline geleceklerini kaydetti.

Yunus Emre'nin anlayışıyla ilçeyi yöneteceğini ifade eden Çorum, "Kardeşçe birlikte büyüyeceğiz. Kimsenin hakkını yemeden, yedirmeden bugünün heyecanıyla 5 yıl çalışacağız." diye konuştu.

Çorum, kendisinden önce görev yapan belediye başkanlarına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:52 Kaynak: AA

Eskişehir, Mihalıççık, Çorum, Güncel
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