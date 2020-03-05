Mihalıççık Belediyesi esnafı bilgilendirdi - Son Dakika
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Mihalıççık Belediyesi esnafı bilgilendirdi

6 saat önce

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, ilçe esnafını çeşitli konularda bilgilendirdi.

Mihalıççık Belediyesi esnafı bilgilendirdi, System.String[]

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, ilçe esnafını çeşitli konularda bilgilendirdi.

Mihalıççık Belediye Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Çorum, Mihalıççık'ı daha ileriye taşımak ve geliştirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

İlçenin kaderini Mihalıççık'ta yaşayanların belirleyeceğini anlatan Çorum, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana piyasaya olan borcumuzu ödedik. İlçemizi büyüteceğimize inanıyoruz. Doğru olanı yapmak zorundayız. Ekip sayımızı 35'ten 55'e çıkardık. Eski belediye binamızı kültür merkezine çeviriyoruz. İki derslik yaptık. Birini gençlerimize üniversite hazırlık, diğerini de kadınlara yönelik kurslara vereceğiz. Bunların dışında 14 köyümüzün bakım ve onarımı bitti. Diğer köylerimizde çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin doğal gaz işini başlattık. Mihalıççık'ta 3 bin fidanlık kiraz bahçesi, İkizafer köyünde 800 fidanlık ceviz bahçesi yaptık. Köylülerimizin devlet desteklerinden faydalanması için süt toplama tankları kurduk."

Belediye Başkanı Çorum, üreten köylüye destek olmak için belediye bünyesine harita, ziraat, endüstri ve makine mühendisleri ile veteriner alarak teknik ekip kurduklarını sözlerine ekledi.

Haydar Çorum, Mihalıççık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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