Mihalıççık'daki kurtarma operasyonu detayları artaya çıktı - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde dün gece helikopter destekli operasyonla kurtarılan 4 kişiden birinin emekli ormancı olduğu, önceden orada görev yaptığı için arkadaşı ve torunlarıyla ilçeye gezmeye gittiği öğrenildi.

Mihalıççık ilçesi Süleler Mahallesi Yayla Çalı mevkiindeki dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi dün gece helikopter destekli operasyonla kurtarılarak tedavi görmek üzere Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. Kurtarma operasyonu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerinden oluşturulan arama kurtarma timi Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ait helikopterle düzenledi.

Yasaklardan sıkılınca yanına arkadaşı ve torunlarını alarak gezmek için ilçeye gitti

Edinilen bilgilere göre, arazide mahsur kalanlardan bir kişinin emekli ormancı olduğu ve önceden Mihalıççık ilçesinde görev yaptığı öğrenildi. Yasaklardan sıkılan emekli ormancı Altuğ Çetin, yanına arkadaşı ve torunlarını alarak gezmek için ilçeye gitti. Grup üyeleri, araçlarını yolun kenarına park edip yakındaki ormanlık alanda gezintiye çıktılar. Gezinti esnasında yollarını kaybeden emekli ormancı ve arkadaşı, dağlık arazi üzerinden kestirmeden Süleler Mahallesi'ne ulaşmaya çalışırken mahsur kaldı. Bunun üzerine emekli ormancı torunlarını arayarak arabayla mahalleye gitmelerini ve kendilerini oradan almalarını söyledi. Ormancının torunlarının da arabaya ulaşamayıp arazide mahsur kaldıkları öğrenildi.

Dağlık arazide mahsur kalan M.E.Ç., H.G., O.Ö. ve A.Ç. bulundukları yerden helikopter desteğiyle çıkarıldı. Hafif şekilde yaralı olduğu öğrenilen M.E.Ç., O.Ö. ve A.Ç. Eskişehir Şehir Hastanesi helikopter pistine getirildi. Yaralılar alanda bekleyen ambulanslarla hastanenin acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR