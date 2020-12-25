Mihalıççık Güreş Göleti su tutmaya başladı - Son Dakika

Mihalıççık Güreş Göleti su tutmaya başladı

25.12.2020 09:37
Mihalıççık Güreş Göleti su tutmaya başladı, System.String[]

Tarım arazisi sulaması sağlayacak Mihalıççık Güreş Göleti, su tutmaya başladı.

Tarım arazisi sulaması sağlayacak Mihalıççık Güreş Göleti, su tutmaya başladı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre DSİ, Eskişehir'de yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edip, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Eskişehir merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması da bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oyuyor.

Açıklmada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir'de bir göleti daha tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehir Mihalıççık Güreş Göleti'nin gövde dolgusunu tamamlanarak su tutmaya başladığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Mihalıççık Güreş Göleti'nde depolanacak suyla 1110 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 842 bin 600 lira gelir artışı sağlanması hedeflemekteyiz. Mihalıççık Güreş Göleti'nin Eskişehir iline ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Yıldız, temelden yüksekliği 29 metre olan Mihalıççık Güreş Göleti'nin 530 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu bildirdi.

Mihalıççık, Eskişehir, Tarım, Güreş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mihalıççık Güreş Göleti su tutmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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