Mihalıççık Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Son Dakika

Mihalıççık Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi

Mihalıççık İlçe Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi etkinliği gerçekleştirdi.

Mihalıççık İlçe Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi etkinliği gerçekleştirdi. İlçedeki halı sahada gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı, İlçe Belediye Başkanı Haydar Çorum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Demirtaş ve diğer ilgililer katıldı. İlçe Halk Eğitim Müdürü Handan Sözer, etkinlikte yaptığı konuşmada, el sanatları, bilgisayar, spor ve arıcılık kurslarına bu yıl ağırlık verdiklerini belirterek, Kovid-19 salgını nedeniyle çok olmasa da verimli bir sene geçirdiklerini kaydetti. Sözer, yıl boyuncu farklı alanlarda 14 kurs açıp, 400 kursiyere hizmet verdiklerini vurguladı.

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