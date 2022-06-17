Eskişehir bölgesinde keklik popülasyonunu artırmak, yaban hayatının desteklenmesi ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Alpu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Zeki Işın, Mihalıççık Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Gökhan Zeybek, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Mihalıççık Orman İşletme Şefleri Yusuf Ercan , Akif Burak Ayhan, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mihalıççık, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mihalıççık'ta 750 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.