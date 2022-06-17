Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki keklik üretme istasyonundan getirilen 750 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde doğaya bırakıldı.
Eskişehir bölgesinde keklik popülasyonunu artırmak, yaban hayatının desteklenmesi ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Alpu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Zeki Işın, Mihalıççık Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Gökhan Zeybek, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Mihalıççık Orman İşletme Şefleri Yusuf Ercan, Akif Burak Ayhan, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik, kınalı kekliklerin doğaya salınmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Mihalıççık'ta 750 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika