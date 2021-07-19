Mihalıççık'ta çalılık alanda etkili olan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mihalıççık'ta çalılık alanda etkili olan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Uşakbükü Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, tarlasındaki plastik atıkları toplayıp imha etmek için yakmasının ardından başladığı iddia edilen yangın, çalılık alanda etkili oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediyeye bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangın nedeniyle 6 dönüm çalılık alan zarar gördü. Tarla sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son Dakika

Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu

Düğünde müzik sustu, silahlar konuştu! Husumetlisine kurşunlar yağdırdı, genç adam feci şekilde can verdi

Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi karıştırdı! Bu kez de aşı merkezini kundakladılar

Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti

Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü

Kayıp öğretmenin cansız bedeni göletten çıkarıldı! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor

Tatilde hızını alamayan Helin Avşar, peş peşe hem makyajsız hem de bikinili pozlarını paylaştı

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi