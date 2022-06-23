Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum , sertifika töreninde yaptığı konuşmada, daha önce Çardak, Çalcı ve Yunusemre mahallelerinde arıcılık kurslarını gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçe merkezinde de bu çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR - Mihalıççık'ta düzenlenen arıcılık kursu tamamlandı - Son Dakika

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