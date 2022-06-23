Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, Mihalıççık Belediyesi ile Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen arıcılık kursu sona erdi.
Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, daha önce Çardak, Çalcı ve Yunusemre mahallelerinde arıcılık kurslarını gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçe merkezinde de bu çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit ise kursiyerlere 3 hafta boyunca uygulamalı arıcılık eğitimleri verdiklerini, 30 kişinin belge almaya hak kazandığını bildirdi.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.
Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR - Mihalıççık'ta düzenlenen arıcılık kursu tamamlandı - Son Dakika