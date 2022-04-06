Mihalıççık'ta kiraz üreticilerine budama eğitimi - Son Dakika
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Mihalıççık'ta kiraz üreticilerine budama eğitimi

06.04.2022 10:21
Mihalıççık'ta kiraz üreticilerine budama eğitimi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde 40 kiraz üreticisine budama eğitimi verildi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde 40 kiraz üreticisine budama eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ziraat mühendisi Gamze Kaya, ziraat mühendisi Mustafa Mutlu Aslan, ziraat yüksek mühendisi Zuhal Akkaya ve ziraat teknikeri Murat Kadir Arslan tarafından verilen eğitime üreticiler ilgi gösterdi.

Bahçelerde ilk yıllarda uygulanan terbiye sisteminin ve ağacın ömrü boyunca yapılan budama işlemlerinin meyve verimini, kalitesini ve ağacın sağlığını doğrudan etkilediği çiftçilere aktarıldı.

Verilen budama eğitimi sonrası ilçede kurulu kapama meyve bahçeleri ziyaret edilerek, burada örnek uygulamalar yapıldı.

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Ziraat Mühendisi, Mihalıççık, Eskişehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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