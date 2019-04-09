Mihalıççık'ta Lavanta Yetiştirecekler
1 saat önce
Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde lavanta fidesi dikimi yapıldı.
Mihalıççık
ilçesine bağlı Narlı
Mahallesi'nde lavanta fidesi dikimi yapıldı.
İlçe Belediye Başkanı Haydar Çorum
, yaptığı açıklamada, vatandaşların ilçeye yapacağı girişimleri artırmak amacıyla mühendislik ve devlet teşvikleri konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.
Girişimci Muhsin Erkmen
ise bir dönümlük alana iki bin lavanta fidesi diktiklerini belirterek, üç yılda verim alacakları lavantanın kozmetik, sağlık, temizlik sektöründe kullanıldığını kaydetti.
Narlı Mahalle Muhtarı Mehmet İnce
de mahallelerinden dikimi yapılan aromatik bitkilerden lavantadan verim alınması sonucu söz konusu yetiştiriciliğin artabileceğini anlattı.
Fide dikim etkinliğine İlçe Ziraat Odası Başkanı Alper Yerlice ve ilgililer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:15 Kaynak: AA
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