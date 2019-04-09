Son Dakika Haberleri: Mihalıççık'ta Lavanta Yetiştirecekler

Mihalıççık'ta Lavanta Yetiştirecekler

1 saat önce

Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde lavanta fidesi dikimi yapıldı.

Mihalıççık'ta Lavanta Yetiştirecekler, System.String[]
Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde lavanta fidesi dikimi yapıldı.

İlçe Belediye Başkanı Haydar Çorum, yaptığı açıklamada, vatandaşların ilçeye yapacağı girişimleri artırmak amacıyla mühendislik ve devlet teşvikleri konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Girişimci Muhsin Erkmen ise bir dönümlük alana iki bin lavanta fidesi diktiklerini belirterek, üç yılda verim alacakları lavantanın kozmetik, sağlık, temizlik sektöründe kullanıldığını kaydetti.

Narlı Mahalle Muhtarı Mehmet İnce de mahallelerinden dikimi yapılan aromatik bitkilerden lavantadan verim alınması sonucu söz konusu yetiştiriciliğin artabileceğini anlattı.

Fide dikim etkinliğine İlçe Ziraat Odası Başkanı Alper Yerlice ve ilgililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:15 Kaynak: AA

Haydar Çorum, Narlı, Mihalıççık, Güncel
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