Mihalıççık'ta otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesi ile Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Abdurrezzak Demir'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü Demir ile araçta bulunan İbrahim Karadağ , Mehmet ve Abdurrezzak Demir yaralandı.

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