Son Dakika Haberleri: Mihalıççık'ta şiddetli yağış
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Mihalıççık'ta şiddetli yağış

36 dakika önce

Mihalıççık ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Mihalıççık'ta şiddetli yağış, System.String[]
Mihalıççık ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Gürleyik Çayı'nda şiddetli yağıştan dolayı taşkın yaşandı. Çay üzerindeki ahşap köprüler yerinden sökülürken, yetkililer ziyaretçilerin bölgeye bir süre gelmemesi uyarısında bulundu.
Akçaören ile Çalkaya mahalleleri arasındaki yolda sağanağın etkisiyle toprak kayması yaşandı. Trafiğe kapanan yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:18 Kaynak: AA
Çay, Mihalıççık, Güncel
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