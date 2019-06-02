Mihalıççık'ta şiddetli yağış
36 dakika önce
Mihalıççık ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Mihalıççık
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:18 Kaynak: AA
ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Gürleyik Çayı'nda şiddetli yağıştan dolayı taşkın yaşandı. Çay üzerindeki ahşap köprüler yerinden sökülürken, yetkililer ziyaretçilerin bölgeye bir süre gelmemesi uyarısında bulundu. Akçaören
ile Çalkaya
mahalleleri arasındaki yolda sağanağın etkisiyle toprak kayması yaşandı. Trafiğe kapanan yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden açıldı.
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