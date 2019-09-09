Son Dakika Haberleri: Mihmandar kızlar Diriliş Kampı'nda
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Mihmandar kızlar Diriliş Kampı'nda

45 dakika önce

Esenler'in "Mihmandar Akademi" kız öğrencileri, Kocaeli'de eğitim ve eğlence dolu bir kamp geçirdiler.

Mihmandar kızlar Diriliş Kampı'nda, System.String[]

Esenler Belediyesi'nin "Mihmandar Gençlik" projesi kapsamında hayata geçirdiği "Mihmandar Akademi"deki kız öğrenciler, Kocaeli'deki Diriliş 3. Hüma Hatun Gençlik Kampı'nda eğitici ve eğlence dolu günler geçirdiler. Üniversite ve lisede öğrenim gören 60 öğrenci kamp günlerinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiler.

Gençler kampta; okçuluk, badminton, takım oyunları, çevre gezisi gibi sportif faaliyetlerde bulunan gençler, erdemli, ahlaklı ve duyarlı gençliğin sahip olması gereken özellikler hakkında da eğitimler aldılar.

Esenler, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:29 Kaynak: Bültenler
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