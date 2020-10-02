Mihnet-i Şahin, Keşan Kent Müzesi'nde - Son Dakika

Akademisyen Gökhan Bayram açıklamasında, "Kitap bölgenin konukseverliğinden kadınlara verdiği değere, ticaretten imara birçok konuya ışık tutacaktır. Keşan halkına hayırlı olsun" dedi.

ÇOMÜ Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram, Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından kurulan Kent Müzesi'ne, Trakya ve Keşan'ı anlatan, devrin en büyük şairlerinden Keçecizade İzzet Molla'nın yazdığı, tarihin ilk anı kitaplarından Mihnet-i Keşan isimli 235 sayfalık Osmanlıca eseri armağan etti.

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