Mihri'ye Bugünden Bakmak" Söyleşisi

"Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı" sergisinin araştırmacıları Gizem Tongo ve Özlem Gülin Dağoğlu, "Mihri'ye Bugünden Bakmak" başlıklı söyleşide sanatseverlerle buluştu
Salt Galata
'daki "Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı" sergisine ilişkin düzenlenen ve Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Ahmet Ersoy
'un yönettiği etkinlikte, 1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri'nin eserleri ve çalışmaları konuşuldu.
Gizem Tongo, Mihri'nin yaşadığı dönemin büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olduğunu söyledi.
Mihri'nin sanat tarihinde çok tanınmış bir isim olmadığını dile getiren Tongo, " Türkiye
'de 1980'e kadar kadın ressamların ismi daha da az görünür. Bugün Mihri aslında biraz daha popüler bir figür olma yolunda." şeklinde konuştu.
Sergide 8 orijinal eserin de yer aldığını anımsatan Tongo, "Bu sergiyi yaparken amacımız sanat tarihinde bir nebze 'Mihri de vardı' diyebilmek." değerlendirmesinde bulundu.
"Sosyal statüsü ressam olmasına kapı araladı"
Özlem Gülin Dağoğlu ise Mihri'nin ayrıcalıklı bir çevrede büyümesinin ve yüksek sosyal statüsünün ressam olmasına kapı araladığını ifade etti.
Dağoğlu, "O dönemlerde mütevazi kesimlerden gelen erkekler yenilenen eğitim sisteminden faydalanıp çeşitli alanlarda uzmanlık kazanabiliyorlardı. Ama kadınlar için aynı fırsatlar yoktu." dedi.
Mihri'nin küçüklüğünden itibaren çeşitli hocalardan resim dersi aldığını ifade eden Dağoğlu, "Mihri, yüksek sosyal statüsünü yaşadığı İstanbul
, Paris
, Roma New York
gibi çeşitli şehirlerde, kültürel ve siyasal elitler ile bağlantıya geçmek için de kullanmıştır." ifadesine yer verdi.
Dağoğlu, Mihri'nin Osmanlı'nın son dönemi ile cumhuriyet dönemli arasında köprü kuran bir sanatçı olduğunu, 20. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran isimlerin portrelerini yaptığını, ayrıca hem devlet okullarında hem de özel yatılı okullarda resim dersleri verdiğini sözlerine ekledi.
Ressam Mihri Müşfik'in hayatını arşiv belgeleri, gazete ve dergi yazıları ile çeşitli eserler eşliğinde görselleştiren "Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı" sergisi 9 Haziran'a kadar Salt Galata'da görülebilecek.