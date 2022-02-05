Mihriban Hurmacı olay gününü anlattı, Özer Hurmacı'dan parmak ısırma iddiası - Son Dakika

MİHRİBAN Hurmacı, geçen yıl boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıkladı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hurmacı, "İlk şiddet 2 sene önce başladı, bu hale geldik. Çocuklarım Özer'in kanlı yüzümü tekmelerken gördüler. Babalarının bacaklarına sarıldılar, Özer hiçbir şekilde çocukları dinlemedi. Daha önce de aldatılma nedeniyle tartışma yaşamıştık ve boşanma aşamasına gelmiştik" diye konuştu. Özer Hurmacı ise avukatı aracıyla iddiaları yalanladı.

Almanya'da doğup büyüyen ve ekonomi bölümü okuyan Mihriban Hurmacı, 2015 yılında Özer Hurmacı ile Trabzon'da evlendi. Mihriban Hurmacı, 2 sene önce ilk kez şiddete maruz kaldığını açıkladı. Sorunlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden tartışma çıktığını ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

"İLK ŞİDDET 2 SENE ÖNCE BAŞLADI"

Evlilik hayatları boyunca sorunları olduğunu ve zamanla düzeldiğini belirten Mihriban Hurmacı, 3 Şubat'ta yaşanan olayı anlattı.Hurmacı, "Bu kadar şiddet boyutuna hiç gelmedi. İlk şiddet 2 sene önce başladı ve bu hale geldik. Olay esnasında çocuklar yanımda olduğu için çok büyük travma yaşadım. Çok büyük bir acı yaşadık. Kendimi savunamadım. Kanlı yüzümü tekmelerken çocuklar gördü. Çocuklar babalarının bacaklarına sarıldılar, Özer hiçbir şekilde çocukları dinlemedi. Telefonumu almaya çalıştı ve yere attı. Evden çıkmaya çalıştım ve kapıları arkamdan gelmesin diye kilitledim. O şekilde arabaya binip karakola gitmeyi başardım. Ben kanları yüzüme ve yere damladıktan sonra gördüm. Polis merkezinde bana çok yardımcı oldular, yüzümdeki kanları sildiler. Yüzümü kapatmaya çalıştım ama yüzümü yumrukladı. Çocuklarıma bir şey yapar diye korktum aslında ama zaten beni arayıp peşimden geldi. Bir arkadaşımız çocuklara baktı o durum içimi rahatlattı" şeklinde konuştu.

"ŞU AN HESABIMDA 500 TL VAR"Ekonomik şiddet gördüğünü de söyleyen Mihriban Hurmacı, "2 senedir bana çok az miktarda para gönderiyor. Çok lüks bir sitede oturuyoruz, varlıklı bir eşim olmasına rağmen hiçbir şekilde para göndermiyor. Şu an hesabımda sadece 500 TL var. Bunu ona muhtaç kalmam için yapıyor" dedi.

"DAHA ÖNCE DE ALDATILMA NEDENİYLE TARTIŞMA YAŞADIK AĞLADI BENİ İKNA ETTİ"Daha önce de aldatıldığını ve Özer Hurmacı tarafından ikna edildiğini ifade eden Mihriban Hurmacı, "Yalanlar söyledi, sözler verdi ve hediyeler gönderdi. Ağladı, ailemi de arayarak onları da ikna etti. Çok manipülatif bir insan. Bugün boşanma davasını açacağım. Boşanmak istiyorum kesinlikle bir daha beni ikna etmesine müsaade etmeyeceğim" diye konuştu.

"ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARA ÇOK ÜZÜLÜRDÜM, ONLARI ÇOK SEVDİĞİMİ SÖYLEMEK İSTERİM"Şiddete maruz kalan kadınlara seslenen Mihriban Hurmacı şöyle devam etti: "Benim iki kızım var ve onlara örnek olmak istiyorum bu konuda susmayacağım. Ben çıkıp arabama binip polis merkezine gitmeyi başardım ama bunu yapamayan çok kadın var. Şiddet uğrayan kadınlara çok üzülürdüm. Bu çok kötü ve travmatik bir durum. Bu durumu çok kadın yaşıyor, artık onları daha iyi anlıyorum ve buradan onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Onların yerine kendimi koyabiliyorum. Onlar da susmasın, buna göz yummasın. Hayatıma çocuklarımla birlikte huzurlu bir şekilde devam edeceğimö

ÖZER HURMACI'NIN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMABu arada Özer Hurmacı'nın avukatı iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı."Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, " 03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir türlü sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır. Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın Özer Hurmacı'nın parmağını ısırması neticesinde parmağına 3 dikiş atılmıştır. Taraflar birbirinden şikayetçi olmuştur. Paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur" denildi.

