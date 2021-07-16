MİHRİŞAH VALİDE SULTAN EYÜP İMARETİNDE HUZUR SOFRASI KURULDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'nde "Huzur Sofrası" kuruldu.

Eyüp Sultan Camii yakınında bulunan ve 1795'den bugüne hizmet veren imarethanede sabah namazı sonrası düzenlenen programda katılımcılara kahvaltı ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı konuşmasına 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazilerini saygı ve minnetle anarak başladı.

Bakan Ersoy, "15 Temmuz gecesi başlayıp 16 Temmuz şafağında silinip giden hain kalkışmanın karşısında özgür iradesine, kurduğu meclisine ve seçtiği liderine sahip çıkan, bu yolda canını ortaya koyan aziz milletimize kıvanç ve gurur duyguları içinde şükranlarımı arz ediyorum. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile yaklaşık 1 yıl önce imarethanenin açılışını yaptıklarını anımsatan Bakan Ersoy, hayır işinin kesintiye uğramamasına özen göstererek gerçekleştirilen titiz bir bakım, onarım ve iyileştirme çalışması sonrasında imarethanenin asli yerinde sürdürdüğü hizmetine kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

"Ecdadın Bıraktığı Mirasın Derin Bir Karakteri Var"

Diğer Türk kültür mirasları gibi bu esere de sadece somut bir kültür varlığı olarak bakmamak gerektiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ecdadın geride bıraktığı mirasın çok derin bir karakteri olduğu aşikardır. Bu eserlerin bir hikayesi, o hikaye üzerinden büyüklerimizin bizlere ulaştırmak istediği öğütler, mesajlar var. Bir amaç, o amacın ardında bir ruh ve hayat anlayışı bulunuyor. Merkezinde hep insan var. Temelinde ise bizim kimliğimiz yatıyor. Milli karakterimiz, manevi özümüz, insana, canlıya, varlığa velhasıl yaşama bakışımız. Fethedip, ihya ettikleri her coğrafyaya bunları serpmişler ki hem faydalanalım hem her daim hatırlayalım. Zira kimliğini unutanlar kendilerine biçilen rolü oynamaktan öteye geçemez.

Çok şükür bugün de atalarımızın bize bıraktığı sorumlulukları şevkle omuzlamaktayız. Maddi ve manevi bu mirasa sahip çıkan sizler, dünya değişse de milletimizin o güzel fıtratının değişmediğinin ispatı ve nişanısınız. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah yetiştirdiğiniz, ilham verip örnek olduğunuz nice nesiller de yüzlerce yıllık bu yolun yolcusu olacaklardır. Sizler geçmişi nasıl hayırla yad edip yaşattıysanız, çocuklarımız da sizleri öyle anacak ve hatırlayacaklardır. "

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in yanı sıra sabah namazından çıkan cemaatin de katıldığı programda, tasavvuf musikisi sanatçısı Halil Necipoğlu sofra duası yaptı.

Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun dinletisinin yanı sıra imarethaneyi tanıtan bir video da gösterildi.

Mihrişah Valide Sultan İmareti Hakkında

Eyüp Sultan Camii'nin Haliç tarafında yer alan imarethane, Osmanlı padişahlarından 3. Selim'in annesi ve 3. Mustafa'nın eşi olan Valide Sultan'ın ismini taşıyor.

Geçen sene tamamlanan restorasyon çalışmaları esnasında da hizmetlerine ara vermeyen Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti, kurulduğu 1795'ten bugüne ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor.

Vakfiyesinde ikram edilecek yemeklerden kullanılacak malzemelere ve imarette çalışan görevlilerde bulunması gereken vasıflara kadar pek çok ayrıntı bulunan imarethanede her gün 3 bin 600 kişiye yemek veriliyor; imarethaneye gelemeyen hasta, yaşlı ve malul 210 haneye de servis yapılıyor.

(16. 07. 2021)