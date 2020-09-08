Mihriye Teyzenin Yunan vakfına satmadığı evine Türk bayrağı asıldı - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Mihriye Yalazı'nın (85), Yunan armatörün adına kurulan Onassis Vakfı'nın 3 milyon Euro'luk teklifine rağmen satmadığı evine yakınları tarafından Türk Bayrağı asıldı. Komşularının gurur duyduğu Mihriye Yalazı, "Ben bu eve Yunan bayrağı astırmam" dedi.

Dünyanın sayılı zenginlerinden olan Yunan armatör Aristotle Onassis'nin doğduğu ev, hikayesiyle ünlü oldu. Akhisar'da yaşayan ve ticaret yapan Yunan armatör Onassis'in, Hashoca Mahallesi'nde bulunan koruma altındaki 3 katlı evi, 1972 yılında ilçenin iş insanlarından Cemal Yalazı tarafından satın alındı. Yalazı, evi 4 çocuğunun annesi eşi Mihriye Yalazı'nın üzerine yaptırdı. Eşi Cemal Yalazı'nın 2004 yılında vefat etmesiyle, Mihriye Yalazı evde yalnız yaşamaya devam etti. Dünyaca ünlü armatörün adına kurulan Onassis Vakfı'nın yöneticileri, bir süre önce Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu yetkilileriyle evi görmeye geldi. Evi, vakıf adına satın almak istedi. Ancak Mihriye Yalazı, 3 milyon Euro'luk teklife rağmen evi satmadı.

Mihriye Yalazı'nın evine yakınları tarafından Türk Bayrağı asıldı. Duygularını dile getiren Mihriye Yalazı, "Ben bu eve Yunan bayrağı astırmam. Gelen teklifleri geri çevirdim. Sözümün eriyim. 15 sene evvel Vallahi bilemeyeceğim, baya bir miktar vardı, ama hiçbir şeyi gözüm görmedi" dedi.

Yalazı'nın davranışı komşularını da duygulandırdı. Yalazı'nın komşularından Ertürk Gökçe (74), "Yunan geldi. Para teklif etmişler. Teyzem ben bunu Yunana vermeyeceğim, ölünceye kadar kimseye vermeyecek dedi. Buraya Türk Bayrağı asmaya devam edecek. Gurur duymaz mıyız hiç. Sağ olsun, var olsun. Cici annemiz evimizi teslim etmediği için" diye konuştu.