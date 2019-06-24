Son Dakika Haberleri: Mikail Özerler'den altın madalya
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Mikail Özerler'den altın madalya

1 saat önce

Milli judocu Mikail Özerler, 2. Avrupa Oyunları'nda altın madalya ile kürsüde yer aldı.

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Milli judocu Mikail Özerler, 2. Avrupa Oyunları'nda altın madalya ile kürsüde yer aldı. Özerler, Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim olarak da ön plana çıktı.

Belarus'ta devam eden 2. Avrupa Oyunları'nda 90 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Mikail Özerler, finalde İsrailli Kochman ile karşılaştı. Özerler, zorlu mücadele sonrası rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli sporcu, aynı zamanda oyunlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:23 Kaynak: İHA
Türkiye, Avrupa, Spor
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