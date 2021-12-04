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Mikati, ülkesiyle ilişkileri bozulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ilk defa görüştü - Son Dakika

Mikati, ülkesiyle ilişkileri bozulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ilk defa görüştü

04.12.2021 19:07
Mikati, ülkesiyle ilişkileri bozulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ilk defa görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aracılığıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aracılığıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mikati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Macron ve Bin Selman ile yaptığı görüşmeye değindi.

Mikati, Bin Selman ve Macron ile yaptığı görüşmenin Suudi Arabistan ve Lübnan arasındaki tarihi ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik önemli bir adım şeklinde nitelendirdi.

Lübnan ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin kopmasına sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, dün düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurmuştu.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı. Mikati, Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Fransa, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mikati, ülkesiyle ilişkileri bozulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ilk defa görüştü - Son Dakika


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