Mikc Birinci Başkan Yardımcısı Cafer Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Birinci Başkan Yardımcısı Gazali Cafer, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Birinci Başkan Yardımcısı Gazali Cafer, 76 yaşında hayatını kaybetti. Filipinler
'in ulusal basınına yansıyan haberlere göre, geçen yıl temmuz ayında felç geçiren Cafer'in ülkenin güneyindeki Davao şehrinde vefat ettiği bildirildi.
Bangsamoro'nun tarihi mücadelelerinde liderlik rolü üstlenen Cafer, Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendiren Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumu görüşmelerinde yer almıştı.
Referandum öncesi mevcut geçiş otoritesi sözcülüğü görevini de yürüten Cafer'in cenazesi MİKC merkez karargahının bulunduğu Sultan Kudarat şehrinden kaldırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:23 Kaynak: AA
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